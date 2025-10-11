Mr. Olympia ao vivo: acompanhe as finais desta sexta-feira

Acompanhe ao vivo a maior competição da modalidade. @cbum / Instagram / Reprodução

A edição de 2025 do Mr. Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo, entra em sua reta decisiva nesta sexta-feira (10), com as finais das principais categorias.

A competição ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, e reúne os maiores nomes do esporte em disputas que seguem até domingo (12).

Onde assistir?

A transmissão oficial é feita pela OlympiaTV, via sistema de pay-per-view, com cobertura completa das apresentações e resultados. As finais desta sexta acontecem no Las Vegas Convention Center, onde também ocorre a feira de exposições do evento.

O Brasil está representado por 59 atletas, sendo 31 homens e 28 mulheres, em diversas categorias da competição.

As etapas principais começaram na quinta-feira (9) e incluem disputas nas categorias profissionais, como Classic Physique, Men's Open e Wellness.

Acompanhe ao vivo o Mr. Olympia