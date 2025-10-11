Mr. Olympia 2025: onde assistir ao vivo hoje e a programação deste sábado

A edição de 2025 do Mr. Olympia, principal competição de fisiculturismo do planeta, começou nesta quinta-feira (9). O evento segue até domingo (12) e ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, com transmissão via pay-per-view pela OlympiaTV.
As disputas e a tradicional feira de exposições acontecem no Las Vegas Convention Center, reunindo atletas, fãs e marcas do universo fitness em uma das semanas mais aguardadas do calendário esportivo internacional. A competição foi disputada pela primeira vez em 1965, e tem entre seus vencedores o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger, que foi hexacampeão nos anos 1970 (confira a lista com todos os vencedores ao final desta reportagem)
A programação deste sábado (11) promete fortes emoções para os fãs brasileiros. O destaque fica por conta de Ramon Dino, que entra em cena na categoria Classic Physique em busca de um título inédito para o Brasil.
Além da disputa de Dino, a agenda do dia inclui as finais de outras categorias de peso no fisiculturismo mundial, como Mr. Olympia (Open), Men’s Physique e Bikini.
Confira a programação deste sábado (11)
- 16h - Cerimônia de Nomeação dos novos membros do International Sports Hall of Fame
- 23h - Finais das categorias Mr. Olympia, Men's Physique, Bikini e Classic Physique
Todos os vencedores na história do Mr. Olympia
Open Bodybuilding (Mr. Olympia):
- 1965 - Larry Scott
- 1966 - Larry Scott
- 1967 - Sergio Oliva
- 1968 - Sergio Oliva
- 1969 - Sergio Oliva
- 1970 - Arnold Schwarzenegger
- 1971 - Arnold Schwarzenegger
- 1972 - Arnold Schwarzenegger
- 1973 - Arnold Schwarzenegger
- 1974 - Arnold Schwarzenegger
- 1975 - Arnold Schwarzenegger
- 1976 - Franco Columbu
- 1977 - Frank Zane
- 1978 - Frank Zane
- 1979 - Frank Zane
- 1980 - Arnold Schwarzenegger
- 1981 - Franco Columbu
- 1982 - Chris Dickerson
- 1983 - Samir Bannout
- 1984 - Lee Haney
- 1985 - Lee Haney
- 1986 - Lee Haney
- 1987 - Lee Haney
- 1988 - Lee Haney
- 1989 - Lee Haney
- 1990 - Lee Haney
- 1991 - Lee Haney
- 1992 - Dorian Yates
- 1993 - Dorian Yates
- 1994 - Dorian Yates
- 1995 - Dorian Yates
- 1996 - Dorian Yates
- 1997 - Dorian Yates
- 1998 - Ronnie Coleman
- 1999 - Ronnie Coleman
- 2000 - Ronnie Coleman
- 2001 - Ronnie Coleman
- 2002 - Ronnie Coleman
- 2003 - Ronnie Coleman
- 2004 - Ronnie Coleman
- 2005 - Ronnie Coleman
- 2006 - Jay Cutler
- 2007 - Jay Cutler
- 2008 - Dexter Jackson
- 2009 - Jay Cutler
- 2010 - Jay Cutler
- 2011 - Phil Heath
- 2012 - Phil Heath
- 2013 - Phil Heath
- 2014 - Phil Heath
- 2015 - Phil Heath
- 2016 - Phil Heath
- 2017 - Phil Heath
- 2018 - Shawn Rhoden
- 2019 - Brandon Curry
- 2020 - Mamdouh Elssbiay
- 2021 - Mamdouh Elssbiay
- 2022 - Hadi Choopan
- 2023 - Derek Lundsford
- 2024 - Samson Dauda
Classic Physique
- 2016 - Danny Hester
- 2017 - Breon Ansley
- 2018 - Breon Ansley
- 2019 - Chris Bumstead
- 2020 - Chris Bumstead
- 2021 - Chris Bumstead
- 2022 - Chris Bumstead
- 2023 - Chris Bumstead
- 2024 - Chris Bumstead
212 Olympia
- 2008 - David Henry
- 2009 - Kevin English
- 2010 - Kevin English
- 2011 - Kevin English
- 2012 - Flex Lewis
- 2013 - Flex Lewis
- 2014 - Flex Lewis
- 2015 - Flex Lewis
- 2016 - Flex Lewis
- 2017 - Flex Lewis
- 2018 - Flex Lewis
- 2019 - Kamal Elgargni
- 2020 - Shaun Clarida
- 2021 - Derek Lundsford
- 2022 - Shaun Clarida
- 2023 - Keone Pearson
- 2024 - Keone Pearson
Men's Physique
- 2013 - Mark Anthony Wingson
- 2014 - Jeremy Buendia
- 2015 - Jeremy Buendia
- 2016 - Jeremy Buendia
- 2017 - Jeremy Buendia
- 2018 - Brandon Hendrickson
- 2019 - Raymont Edmonds
- 2020 - Brandon Hendrickson
- 2021 - Brandon Hendrickson
- 2022 - Erin Banks
- 2023 - Ryan Terry
- 2024 - Ryan Terry
Wheelchair Olympia
- 2018 - Harold Kelley
- 2019 - Harold Kelley
- 2020 - Harold Kelley
- 2021 - Harold Kelley
- 2022 - Harold Kelley
- 2023 - Karol Milewski
- 2024 - Harold Kelley
Open Bodybuilding feminino (Ms. Olympia)
- 1980 - Rachel McLish
- 1981 - Ritva Elomaa
- 1982 - Rachel McLish
- 1983 - Carla Dunlap
- 1984 - Corinna Everson
- 1985 - Corinna Everson
- 1986 - Corinna Everson
- 1987 - Corinna Everson
- 1988 - Corinna Everson
- 1989 - Corinna Everson
- 1990 - Lenda Murray
- 1991 - Lenda Murray
- 1992 - Lenda Murray
- 1993 - Lenda Murray
- 1994 - Lenda Murray
- 1995 - Lenda Murray
- 1996 - Kim Chizevsky-Nicholls
- 1997 - Kim Chizevsky-Nicholls
- 1998 - Kim Chizevsky-Nicholls
- 1999 - Kim Chizevsky-Nicholls
- 2000 - Andrulla Blanchette e Valentina Chepiga
- 2001 - Juliette Bergmann
- 2002 - Lenda Murray
- 2003 - Lenda Murray
- 2004 - Iris Kyle
- 2005 - Yaxeni Oriquen-Garcia
- 2006 - Iris Kyle
- 2007 - Iris Kyle
- 2008 - Iris Kyle
- 2009 - Iris Kyle
- 2010 - Iris Kyle
- 2011 - Iris Kyle
- 2012 - Iris Kyle
- 2013 - Iris Kyle
- 2014 - Iris Kyle
- 2015 - Margie Martin
- 2016 - Margie Martin
- 2017 - Helle Trevino
- 2018 - Alina Popa
- 2019 - Helle Trevino
- 2020 - Andrea Shaw
- 2021 - Andrea Shaw
- 2022 - Andrea Shaw
- 2023 - Andrea Shaw
- 2024 - Andrea Shaw
Fitness Olympia
- 1995 - Mia Finnegan
- 1996 - Saryn Muldrow
- 1997 - Carol Semple-Marzetta
- 1998 - Monica Brant
- 1999 - Mary Yockey
- 2000 - Susan Curry
- 2001 - Susan Curry
- 2002 - Susan Curry
- 2003 - Susan Curry
- 2004 - Adela Garcia-Friedmansky
- 2005 - Jen Hendershott
- 2006 - Adela Garcia
- 2007 - Adela Garcia
- 2008 - Jen Hendershott
- 2009 - Adela Garcia
- 2010 - Adela Garcia
- 2011 - Adela Garcia
- 2012 - Adela Garcia
- 2013 - Adela Garcia
- 2014 - Oksana Grishina
- 2015 - Oksana Grishina
- 2016 - Oksana Grishina
- 2017 - Oksana Grishina
- 2018 - Whitney Jones
- 2019 - Whitney Jones
- 2020 - Missy Truscott
- 2021 - Whitney Jones
- 2022 - Missy Truscott
- 2023 - Oksana Grishina
- 2024 - Missy Truscott
Figure Olympia
- 2003 - Davana Medina
- 2004 - Davana Medina
- 2005 - Davana Medina
- 2006 - Jenny Lynn
- 2007 - Jenny Lynn
- 2008 - Jennifer Gates
- 2009 - Nicole Wilkins-Lee
- 2010 - Erin Stern
- 2011 - Nicole Wilkins
- 2012 - Erin Stern
- 2013 - Nicole Wilkins
- 2014 - Nicole Wilkins
- 2015 - Latorya Watts
- 2016 - Latorya Watts
- 2017 - Cydney Gillon
- 2018 - Cydney Gillon
- 2019 - Cydney Gillon
- 2020 - Cydney Gillon
- 2021 - Cydney Gillon
- 2022 - Cydney Gillon
- 2023 - Cydney Gillon
- 2024 - Cydney Gillon
Bikini Olympia
- 2010 - Sonia Gonzalez
- 2011 - Nicole Nagrani
- 2012 - Nathalia Melo
- 2013 - Ashley Kaltwasser
- 2014 - Ashley Kaltwasser
- 2015 - Ashley Kaltwasser
- 2016 - Courtney King
- 2017 - Angelica Teixeira
- 2018 - Angelica Teixeira
- 2019 - Elisa Pecini
- 2020 - Janet Layug
- 2021 - Jennifer Dorie
- 2022 - Maureen Blanquisco
- 2023 - Jennifer Dorie
- 2024 - Lauralie Chapados
Womens Physique
- 2013 - Dana Linn Bailey
- 2014 - Juliana Malacarne
- 2015 - Juliana Malacarne
- 2016 - Juliana Malacarne
- 2017 - Juliana Malacarne
- 2018 - Shanique Grant
- 2019 - Shanique Grant
- 2020 - Sarah Villegas
- 2021 - Sarah Villegas
- 2022 - Natalia Abraham Coelho
- 2023 - Sarah Villegas
- 2024 - Sarah Villegas
Wellness Olympia
- 2021 - Francielle Mattos
- 2022 - Francielle Mattos
- 2023 - Francielle Mattos
- 2024 - Isabelle Pereira