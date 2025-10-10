Mr. Olympia 2025: onde assistir ao vivo hoje e a programação desta sexta

Chegou a hora da edição de 2025 do Mr. Olympia, maior evento de fisiculturismo do mundo. A competição ocorre nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. A transmissão é da OlympiaTV (pay-per-view).
As competições e a feira de exposições serão no Las Vegas Convention Center. As etapas principais começaram na quinta (9) e seguem até domingo (12).
Programação de sexta-feira (10)
- 10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)
- 12h - Olympia World Fitness Expo (feira de exposições)
- 13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness
- 19h - Olympia VIP Sandow Photo Opportunity and Q&A (sessão de fotos com o troféu e de perguntas e respostas com atletas, apenas para portadores de ingressos VIP)
- 22h - Finais das categorias 212, Fitness, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness e pré-julgamento da Mr. Olympia