Mr. Olympia 2025: onde assistir ao vivo hoje a grande final

Grande noite do Mr. Olympia 2025 acontece neste sábado (11) JONATHAN MORIAU / Divulgação

O dia mais esperado do Mr. Olympia 2025 chegou. O maior evento de fisiculturismo do mundo acontece nesta final semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Destaques e favoritos brasileiros

A 61ª edição do torneio pode marcar um inédito título masculino para o Brasil, com Ramon Dino despontando como um dos favoritos na categoria Classic Physique. Ele disputará o topo sem o hexacampeão canadense CBum (aposentado) e Urs Kalecinski, que migrou para a Open.

Na Open, a briga promete ser intensa com os três últimos campeões (Derek Lunsford, Hadi Choopan e Samson Dauda), além da novidade Urs Kalecinski. O Brasil será representado por Vitaliy "Goodvito" Ugolnikov, russo naturalizado e campeão do Arnold Classic Brasil.

Categorias em disputa no Mr. Olympia 2025

Masculinas:

Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

212 Olympia

Classic Physique Olympia

Men's Physique Olympia

Wheelchair Olympia

Femininas:

Ms Olympia (Open Bodybuilding)

Fitness Olympia

Figure Olympia

Bikini Olympia

Women's Physique Olympia

Wellness Olympia

Confira a programação completa deste sábado e domingo

Sábado, 11 de outubro

23h - Finais das categorias Mr. Olympia, Men's Physique, Bikini e Classic Physique

Domingo, 12 de outubro