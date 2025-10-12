Mr. Olympia 2025: onde assistir ao vivo hoje a grande final

O dia mais esperado do Mr. Olympia 2025 chegou. O maior evento de fisiculturismo do mundo acontece nesta final semana em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Destaques e favoritos brasileiros
A 61ª edição do torneio pode marcar um inédito título masculino para o Brasil, com Ramon Dino despontando como um dos favoritos na categoria Classic Physique. Ele disputará o topo sem o hexacampeão canadense CBum (aposentado) e Urs Kalecinski, que migrou para a Open.
Na Open, a briga promete ser intensa com os três últimos campeões (Derek Lunsford, Hadi Choopan e Samson Dauda), além da novidade Urs Kalecinski. O Brasil será representado por Vitaliy "Goodvito" Ugolnikov, russo naturalizado e campeão do Arnold Classic Brasil.
Categorias em disputa no Mr. Olympia 2025
Masculinas:
- Mr. Olympia (Open Bodybuilding)
- 212 Olympia
- Classic Physique Olympia
- Men's Physique Olympia
- Wheelchair Olympia
Femininas:
- Ms Olympia (Open Bodybuilding)
- Fitness Olympia
- Figure Olympia
- Bikini Olympia
- Women's Physique Olympia
- Wellness Olympia
Confira a programação completa deste sábado e domingo
Sábado, 11 de outubro
- 23h - Finais das categorias Mr. Olympia, Men's Physique, Bikini e Classic Physique
Domingo, 12 de outubro
- 03h - Rooftop Party com os campeões (exclusiva para os VIPs)
- 15h - Seminário dos Campeões