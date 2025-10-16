Motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a triatleta Luisa Baptista

Luisa foi ouro no individual e por equipes no Pan de 2019. World Triathlon / Divulgação

O Fórum Criminal de São Carlos (SP) condenou a nove anos de prisão, nesta quarta-feira (16), Nayn José Sales, o motociclista que atropelou a triatleta Luisa Baptista em 23 de dezembro de 2023.

Nayn, que dirigia sem a habilitação do veículo e na contramão da pista da Estrada Municipal Abel Terrugi, foi apontado pelo tribunal como culpado de tentativa de homicídio com dolo eventual.

O condenado já cumpre pena em uma penitenciária da região. A defesa de Nayn informou que vai recorrer da decisão do tribunal.

Em suas redes sociais, Luisa Baptista exigiu mais rigor nas leis do trânsito.

— Ele podia ter acabado com a minha vida e, por razões alheias à vontade dele, isso não aconteceu. Na verdade, eu já não brigo tanto só por minha causa. São inúmeros os casos de ciclistas que acabam falecendo no trânsito por conta de todos erros, de todos os motoristas que cometem esse tipo de infração. Espero que a lei seja mudada e que melhore a educação no trânsito para que o que aconteceu comigo não aconteça com outras pessoas. Eu tive um final feliz, mas não é o que acontece com diversos ciclistas — disse Luisa, 31 anos, e dona de duas medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos.

Luisa Baptista foi atropelada em treinamento perto de São Carlos, quando estava em preparação para a disputa da Olimpíadas de 2024, em Paris, quando foi atropelada por Nayn, que só havia dormido quatro horas naquela noite.