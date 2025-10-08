Morre Miguel Ángel Russo, campeão da América e atual técnico do Boca Juniors

O treinador foi campeão da américa com o Boca sobre o Grêmio na Libertadores de 2007. GUILLERMO MUNOZ / AFP

Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors, morreu na noite desta quarta-feira (8) aos 69 anos, em Buenos Aires, capital da Argentina. A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo clube xeneize via nota oficial.

O treinador, campeão da América com o Boca sobre o Grêmio na Libertadores de 2007, estava com um quadro de saúde delicado e vinha lutando contra um câncer.

De acordo com o portal Olé, Russo se encontrava em internação domiciliar, por opção dele e da família, com o intuito de evitar uma série de internações hospitalares.

O quadro de saúde do treinador, inclusive, o tirou do comando do Boca Juniors na última partida do Campeonato Argentino, que aconteceu no último domingo (5), diante do Newell's Old Boys. O Boca goleou o adversário por 5 a 0, sob olhares de Claudio Úbeda, auxiliar-técnico de Miguel Ángel Russo.

Confira a nota oficial do Boca Juniors: