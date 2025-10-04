Morre Edu Manga, ex-meia e ídolo do Palmeiras

Edu Manga marcou época no Palmeiras nos anos 1980. Palmeiras / Reprodução

Morreu nesta sexta-feira (3) o ex-meia do Palmeiras Edu Manga, que foi ídolo da equipe nos anos 1980. Ele tinha 58 anos e estava internado em Barueri, onde tratava problemas renais.

O ex-jogador foi formado na base alviverde e foi promovido ao time profissional em 1985. Na equipe, permaneceu até 1989, somando 44 gols em 188 partidas. As boas atuações também renderam algumas convocações à Seleção Brasileira.

Na equipe paulista, ele chamou a atenção pela capacidade de driblar os adversários e tomar decisões de forma rápida. Ao longo da carreira, conquistou a Taça dos Invictos de 1989 pelo Palmeiras, a Copa Interamericana e a Liga dos Campeões da Concacaf de 1990 pelo América e o Pernambucano de 2002 com o Náutico.

Além do Palmeiras, Edu defendeu outros oito clubes do Brasil, com destaque para Corinthians, Guarani e Sport. Fora do país, jogou no América, do México, no Valladolid, da Espanha, na Universidad Católica do Chile, e também teve passagens por Japão, Colômbia e ainda pelo Equador, quando atuou pelo Emelec contra o Grêmio, na Libertadores de 1995.

Nas redes sociais, o Palmeiras prestou condolências à família e amigos de Edu Manga e lamentou a perda. Confira abaixo a publicação.