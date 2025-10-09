Monegasco, 204º do ranking, faz história e vai às lágrimas ao chegar à semifinal em Xangai

Valentin Vacherot vive um conto de fadas no Masters 1000 de Xangai. Natural de Mônaco, o número 204 no ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) alcançou as semifinais do torneio da China após passar por nomes de peso no circuito. Nesta quinta-feira, eliminou Holger Rune, da Dinamarca, 11º do mundo, por 2 sets a 1. Enfrentará Novak Djokovic na próxima fase.

O monegasco se tornou o primeiro atleta do pequeno principado a alcançar essa fase de um torneio. Também se tornou o tenista com o segundo ranking mais baixo a alcançar a semi de um Masters. Fica atrás apenas do americano Chris Woodruff, então 550º, que conquistou o feito em seu país natal, em Indian Wells. Na ocasião, foi eliminado por Mark Philippoussis, da Austrália.

A partida desta quinta-feira, assim como outras do torneio, contou com desgaste dos atletas. Rune precisou receber atendimento em duas oportunidades ao longo do jogo, e no início do terceiro set aparentou sofrer com cãibras. Com esses problemas, e pelo momento que o rival vivia no torneio, não foi capaz de se impor diante de Vacherot.

Após a vitória, foi às lágrimas ainda em quadra. Nas arquibancadas, seu irmão, e treinador, Benjamin Balleret, também não conseguiu se conter. Ex-tenista, era o principal nome de Mônaco na modalidade e, em 2007, chegou até a terceira rodada do Roland Garros. O resultado de Vacherot nesta temporada passa a ser o mais expressivo do país.

Além deles, Arthur Rinderknech, primo de Vacherot, celebrou a vitória do monegasco. Francês, ele pode enfrentar o familiar em uma eventual decisão do Masters de Xangai. Ele encara Félix Auger-Aliassime, nas quartas de final do torneio, nesta sexta-feira. Na edição deste ano, já conseguiu eliminar Alexander Zverev, por 2 sets a 1.

A campanha de Vacherot tem impressionado também pelo ineditismo. O tenista nunca havia chegado à semifinal de um torneio de ATP. Ao eliminar Tallon Griekspoor, da Holanda, nas oitavas, também ganhou destaque: o rival havia sido responsável por eliminar Jannik Sinner, número 2 do mundo.

"Eu ganhei do número dois do mundo há dois dias. Agora, perdi para o número 204 do mundo. Esse é um resumo do tênis em três dias. Demonstra que escolhi um esporte m..., e provavelmente, eu queira voltar a jogar tênis amanhã, mas agora estou farto. Preferia ter perdido na primeira rodada do que neste jogo", desabafou Griekspoor.