Monaco e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 16h, pela fase de liga da Champions League. O jogo ocorre no Estádio Louis II, em Fontvieille, em Mônaco.
Escalações para Monaco x Manchester City
MONACO: Kohn; Vanderson, Eric Dier, Kehrer e Caio Henrique; Akliouche, Coulibaly, Teze e Fati; Balogun e Biereth. Técnico: Adi Hütter.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Gvardiol e O'Reilly; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Haaland e Doku. Técnico: Pep Guardiola.
Arbitragem para Monaco x Manchester City
Jesús Gil Manzano auxiliado por Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso. VAR: César Soto Grado.
Onde assistir a Monaco x Manchester City
A partida será transmitida ao vivo na HBO Max.