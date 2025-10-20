Mjällby faz história ao conquistar título do inédito Campeonato Sueco

O modesto Mjällby, clube de uma pequena localidade do sul da Suécia com pouco mais de mil habitantes, sagrou-se campeão nacional de futebol do país escandinavo nesta segunda-feira (20), um título inédito faltando três rodadas para o fim da competição.

"É realmente libertador poder viver isto [antes mesmo do fim do campeonato]", exclamou seu treinador, Anders Torstensson, para a rádio sueca SR.

Fundado em 1939, o Mjällby AIF, cujo slogan é "tornar possível o impossível", venceu, fora de casa, o IFK Göteborg por 2 a 0.

Jacob Bergstrom e Tom Petterson marcaram os gols da 20ª vitória em 27 jogos do Mjällby, que disputará as rodadas prévias de classificação da próxima edição da Liga dos Campeões.

Ex-diretor escolar, Torstensson, de 59 anos, jogou quando criança nas categorias de base do Mjällby, e depois no estádio de Strandvallen.

Antes mesmo do final do jogo contra o IFK Göteborg, clube que conquistou a Copa da UEFA (em 1982 e 1987), a pequena torcida do Mjällby presente em Gotemburgo tentou invadir o campo, o que provocou a paralisação temporária da partida.

Ainda com três rodadas a serem disputadas, a equipe campeã conta com 66 pontos, 11 a mais que o segundo colocado Hammarby.