Mirassol vence Fluminense, volta ao G-4 e festeja permanência no Brasileirão em 2026

O Mirassol aproveitou o duelo atrasado da 13ª rodada, disputado na noite desta quarta-feira para enfim colocar um ponto final ao jejum que já durava três jogos no Brasileirão e com isso, retoma posição dentro do G-4. Em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, não teve vida fácil, mas venceu o Fluminense, pelo placar de 2 a 1, com o gol da vitória sendo marcado aos 40 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Mirassol foi aos 46 pontos e segue na quarta colocação, na frente do Botafogo, quinto. E com esta pontuação já festejou a sua permanência na elite na próxima temporada, que era o seu primeiro objetivo na competição. O Fluminense, por sua vez, viu sua série invicta de três jogos chegar ao fim e é sétimo com 38 pontos.

O duelo começou bastante movimentado, com as duas equipes pressionando a saída de bola adversária. O Fluminense chegou a balançar às redes aos 31 minutos, com Lucho Acosta, de cobertura, mas como houve uma falta no início da jogada, o árbitro invalidou o gol após análise das imagens no VAR.

No lance seguinte, o Mirassol deu um banho de água fria no adversário e abriu o placar. Depois de um erro de passe do adversário no meio-campo, Alesson avançou pela esquerda e cruzou na medida para Guilherme Marques acertar um belo voleio para o fundo do gol.

Na volta para o segundo tempo, porém, tudo mudou e o Fluminense deixou tudo igual aos 10 minutos. Em uma jogada ensaiada após um escanteio, Lucho Acosta cruzou na área, Freytes escorou para trás e Martinelli chegou batendo com categoria, sem chances para o goleiro Walter.

A partir daí, o duelo ficou bastante aberto, com as duas equipes buscando a vitória. O objetivo só foi alcançado aos 40 minutos. Em mais um erro de passe adversário, o Mirassol recuperou a bola, Carlos Eduardo acreditou na jogada, cruzou para Negueba que apenas escorou para o fundo da rede, para dar a vitória ao time paulista.

Agora, por conta da Data Fifa, o Mirassol terá uma semana inteira de treinamentos, já que só volta a campo na próxima quarta-feira (15) quando recebe o Internacional, no estádio José Maria de Campos Maia, às 20h. O Fluminense joga na quinta-feira quando encara o Juventude, no Maracanã, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 FLUMINENSE

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni), Danielzinho, Guilherme Marques (Negueba) e Gabriel (Shaylon); Cristian (Renato Marques) e Alesson (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal) e Lucho Acosta (Lima); Keno (Soteldo), Cannabio (Santi Moreno) e John Kannedy (Cano). Técnico: Luis Zubeldía.

GOLS - Guilherme, aos 36 minutos do primeiro tempo. Martinelli, aos 11 e Negueba, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Marques, Neto Moura e Walter (Mirassol) e Canobbio, Freytes, Martinelli e Santi Moreno (Fluminense).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 153.760,00.

PÚBLICO - 5.088 pagantes.