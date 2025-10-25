Mirassol derrota Sport na Ilha do Retiro e chega a quatro vitórias seguidas no Brasileirão

Confirmando o fato de ser a sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol foi até a Ilha do Retiro, no Recife, e venceu o Sport por 2 a 1, neste sábado, pela 30ª rodada. Com isso, manteve o momento positivo, tendo assim a quarta vitória consecutiva.

O Mirassol continua no G-4 ao ocupar a quarta posição, com 55 pontos. A chance de seguir ainda mais firme na zona de classificação direta à Copa Libertadores acontecerá no próximo sábado, às 18h, contra o Botafogo, no Maião, onde ainda está invicto.

Somando os mesmos 17 pontos e afundado na lanterna, o Sport vê o rebaixamento cada vez mais perto. No próximo sábado, fora de casa, faz duelo de opostos na classificação diante do Flamengo, às 21h, no Maracanã.

Postados nos seus habituais 4-3-3, Sport e Mirassol começaram a partida com muito equilíbrio, sendo pouco criativos apesar do volume. Apesar disso, a expulsão de Matheusinho mudou o panorama do confronto, ainda que houvesse bastante contestação por parte dos rubro-negros.

Tudo mudou a partir daí, pois logo depois os paulistas saíram à frente. Negueba fez boa jogada pela direita, puxou para o pé esquerdo e bateu; a bola desviou em Ramon Menezes e foi para o fundo do gol.

Nem mesmo a inferioridade numérica fez os pernambucanos desacreditarem. Em seguida à desvantagem, Sérgio Oliveira levantou falta na pequena área e Derik, subindo mais que a marcação, cabeceou firme para deixar tudo igual.

Na volta do segundo tempo, os dois times vieram modificados para tentar ao menos corrigir seus erros. Logo no primeiro minuto, os visitantes voltaram a calar a Ilha: uma das novidades, Chico da Costa chutou e acertou a marcação; Guilherme pegou a sobra e estufou a rede.

Mesmo em desvantagem, os donos da casa se aproximaram do empate novamente num lance de descuido adversário. Após saída errada da defesa, a bola caiu no pé de Sérgio Oliveira que, sozinho, isolou e não soube aproveitar.

Os técnicos realizaram mais substituições buscando renovar o fôlego dos seus times e ambos mudaram as respectivas posturas. As trocas, contudo, não foram suficientes para modificar o placar final, que teve mais uma vitória do Mirassol.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 2 MIRASSOL

SPORT - Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido (Igor Cariús); Lucas Kal (Hyoran), Pedro Augusto (Chrystian Barletta) e Sérgio Oliveira (Rodrigo Atencio); Matheusinho, Derik e Romarinho. Técnico: Daniel Paulista.

MIRASSOL - Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes (Luiz Otávio) e Reinaldo (Felipe Jonatan); Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Guilherme (Shaylon); Negueba, Alesson e Renato Marques (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Negueba, aos 27, Derik, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Guilherme, no primeiro minuto do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Sérgio Oliveira, Reinaldo e João Victor.

CARTÃO VERMELHO - Matheusinho.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

PÚBLICO - 10.656 torcedores.

RENDA - R$ 216.200,00.