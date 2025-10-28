Minas vence a quarta no NBB e Vasco sofre nova derrota

Arengo garantiu a vitória mineira. Pato Basquete / Divulgação

A rodada do NBB nesta segunda-feira (27) teve a quarta vitória do Minas Tênis Clube, que segue com 100% de aproveitamento, superando os rivais Sesi-Franca (SP) e Flamengo (RJ), que somam três vitórias.

Mas para chegar ao quarto triunfo seguido, o time mineiro passou por um sufoco, diante do Pato Basquete, em Pato Branco (PR). Com uma cesta do ala-armador argentino Juan Pablo Arengo a quatro segundos do final, o Minas marcou 76 a 75 e ainda precisou contar com um erro de Naka, no estouro do cronômetro.

— Foi uma importante vitória. Mas temos que nos cobrar internamente e subir nossa produção. Fizemos boas defesas, dificultando os arremessos do Pato diversas vezes, mas o rebote foi um problema novamente. Contra o Cruzeiro, precisamos melhorar — disse Léo Costa, técnico do Minas, após o jogo.

Com 16 pontos, sete rebotes e três assistências, o pivô Alexandre Paranhos foi o cestinha do Minas, que ainda contou com 13, do ala-pivô estadunidense Eric Mc Cree e nove de Arengo.

Pelo time paranaense, que sofreu sua terceira derrota em três partidas, o armador estadunidense Devonte Thompson assinalou 19 pontos, cinco a mais que o ala Michel Lourenci.

São José impõe quarta derrota ao Vasco

São José garantiu segunda vitória na temporada. Léo Lenzi / Agência NTZ/São José Basketball

O Vasco da Gama segue sem vencer no NBB. Em São José dos Campos, o time carioca foi derrotado pelo São José Basketball, por 61 a 57.

Esta foi a quarta derrota vascaína no torneio, enquanto a equipe paulista venceu a segunda em três jogos.

Com um duplo-duplo de 18 pontos e 11 rebotes, o ala-pivô Léo Cravero foi o principal nome em quadra. Já o pivô Anderson somou 12 pontos.