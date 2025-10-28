Milena Titoneli é prata no Mundial de Taekwondo

O Brasil conquistou sua terceira medalha no Campeonato Mundial de Taekwondo. Nesta terça-feira (28), em Wuxi, na China, Milena Titoneli foi prata na categoria até 67 kg. Na final, ela foi superada pela húngara Luana Márton.
Este foi o terceiro pódio em mundiais da carreira da paulista de 27 anos. Ela já havia sido medalhista de bronze em 2019 e 2022.
Número 10 do ranking mundial, Milena estreou vencendo a mexicana Leslie Soltero, campeã do mundo em 2022 e ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023, por 2 rounds a 0 (8/5 e 6/2).
Sua segunda adversária foi a russa Viktoriia Zheleznova por 2 a 1 (2/1, 2/6 e 3/3). Nas quartas de final, a brasileira enfrentou a egípcia Aya Shehata por 2 a 0 (2/1 e 9/8), garantindo um lugar no pódio.
Já na semifinal, ela enfrentou a nigeriana Elizabeth Oluchi Anyanacho, bicampeã africana e sexta do ranking mundial, que acabou superada por 2 rounds a 1 (6/1, 1/8 e 3/2).
A decisão diante de Márton, que nasceu na Espanha, mas defende a Hungria, país de origem de seus pais, foi dominada pela europeia, que fez 8 a 1, no round inicial, e 2 a 1, no segundo, garantindo seu segundo ouro em um Mundial, após o título de 2023 na categoria até 57 kg.
Com a prata de Milena Titoneli e os ouros de Maria Clara Pacheco e Henrique Marques, o Brasil está em terceiro lugar no quadro de medalhas, atrás apenas de Turquia e Coreia do Sul.