Milan tropeça em casa com Pisa e fica com liderança ameaçada

O Milan, que no último fim de semana assumiu a liderança do Campeonato Italiano pela primeira vez depois de três anos, tropeçou ao empatar com o Pisa em 2 a 2 nesta sexta-feira (24), em San Siro, e pode deixar ponta da tabela dependendo dos resultados desta 8ª rodada.

O atacante português Rafael Leão abriu o placar para o 'rossonero' com um chute da entrada da área aos sete minutos, marcando seu terceiro gol nos últimos dois jogos.

No segundo tempo, o Milan diminuiu o ritmo e permitiu a reação dos visitantes, que empataram em cobrança de pênalti do experiente colombiano Juan Cuadrado (60') e conseguiram a virada na reta final, quando Mbala Nzola aproveitou uma falha de marcação da defesa milanista e chutou sem chance de defesa para Mike Maignan (86').

Quando parecia que o Pisa conquistaria a primeira vitória em seu retorno à Serie A, Zachary Athekame experimentou de longe e decretou o empate (90'+3).

"Deveríamos ter matado o jogo no primeiro tempo, mas tivemos um pouco de azar. Estamos jogando bem, temos que continuar assim, mesmo que seja frustrante ter perdido dois pontos", disse o veterano Luka Modric em entrevista à plataforma DAZN.

Com o resultado, o Milan fica na liderança com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado por até dois dos três times que estão com 15 pontos: Inter de Milão (2ª) ou Napoli (3º), que se enfrentam no sábado, e Roma (3ª), que no domingo visita o Sassuolo.

O Pisa, por sua vez, sai momentaneamente da lanterna e agora é o 18º na tabela, com quatro pontos.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Milan - Pisa 2 - 2

- Sábado:

(10h00) Parma - Como

Udinese - Lecce

(13h00) Napoli - Inter

(15h45) Cremonese - Atalanta

- Domingo:

(08h30) Torino - Genoa

(11h00) Sassuolo - Roma

Hellas Verona - Cagliari

(14h00) Fiorentina - Bologna

(16h45) Lazio - Juventus

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 17 8 5 2 1 13 6 7

2. Inter 15 7 5 0 2 18 8 10

3. Napoli 15 7 5 0 2 12 7 5

4. Roma 15 7 5 0 2 7 3 4

5. Bologna 13 7 4 1 2 11 5 6

6. Como 12 7 3 3 1 9 5 4

7. Juventus 12 7 3 3 1 9 7 2

8. Atalanta 11 7 2 5 0 11 5 6

9. Sassuolo 10 7 3 1 3 8 8 0

10. Cremonese 10 7 2 4 1 8 9 -1

11. Udinese 9 7 2 3 2 7 10 -3

12. Lazio 8 7 2 2 3 10 7 3

13. Cagliari 8 7 2 2 3 6 8 -2

14. Torino 8 7 2 2 3 6 13 -7

15. Parma 6 7 1 3 3 3 7 -4

16. Lecce 6 7 1 3 3 5 10 -5

17. Hellas Verona 4 7 0 4 3 2 9 -7

18. Pisa 4 8 0 4 4 5 12 -7

19. Fiorentina 3 7 0 3 4 5 10 -5

20. Genoa 3 7 0 3 4 3 9 -6