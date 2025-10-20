Esportes

Surpresa
Notícia

Milagre sueco? A história improvável do Mjällby, o time pequeno que conquistou título nacional inédito

Clube garantiu a taça após vencer o IFK Göteborg por 2 a 0 nesta segunda (20) e foi campeão com três rodadas de antecedência

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS