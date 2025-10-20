Milagre sueco? A história improvável do Mjällby, o time pequeno que conquistou título nacional inédito

Equipe joga no estádio Strandvallen, de 7,5 mil lugares. @mjallbyaifs / Instagram / Reprodução

O Mjällby, pequeno clube da cidade de Hällevik, com só 1,3 mil habitantes, escreveu uma das histórias mais surpreendentes do futebol europeu. A equipe conquistou o título da liga da Suécia — algo impensável há poucos anos, quando jogava a terceira divisão. Com a taça em mãos, confirmou vaga na fase preliminar da próxima Champions League.

Comandado por Anders Torstensson, 59, ex-diretor de escola que largou o cargo em 2023 para se dedicar integralmente ao futebol, o Mjällby garantiu o título após vencer o IFK Göteborg por 2 a 0 nesta segunda (20) e confirmou a conquista com três rodadas de antecedência.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Torstensson atribui o sucesso ao lema adotado há uma década:

— Temos de ser os melhores nas coisas gratuitas. Ser gentil com companheiros de equipe não custa nada. Trabalhar duro não custa nada. Estar focado em cada treino não custa nada. Acho que isso moldou o clube.

Solidez defensiva

O modesto investimento do empresário Magnus Emeus em 2016 ajudou o clube a chegar à elite em 2020, mas a base do projeto, como bem destaca Torstensson, é a organização e a disciplina. A equipe joga no estádio Strandvallen, de 7,5 mil lugares.