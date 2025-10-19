Miguel Hidalgo é vice-campeão do Circuito Mundial de triatlo 

Miguel Hidalgo garantiu segundo lugar no Mundial. World Triathlon / Divulgação

O brasileiro Miguel Hidalgo fez história, na madrugada deste domingo (19), ao levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao pódio após o término do Circuito Mundial de triatlo. Em uma prova de recuperação, o atleta de 25 anos chegou na quarta posição na oitava e derradeira etapa da temporada, em Wollongong, na Austrália, e terminou em segundo lugar na classificação geral da modalidade.

— Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos, não vão faltar novas oportunidades — disse Hidalgo após conquistar o melhor resultado de um triatleta do país.

Com duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2023, Miguel fez uma prova de superação.

— Estou orgulhoso do que fiz. Precisei ter muito sangue frio porque hoje não foi dos melhores dias para mim na natação e na bike (ciclismo). Em alguns momentos, estava virtualmente em quinto ou sexto lugar no campeonato. Mas conseguir recuperar bem, tive um final de corrida muito bom — afirmou o atleta de 25 anos.

Segundo colocado no ranking mundial, atrás do australiano Matthew Hauser, que dominou a temporada e levou o título, Miguel Hidalgo teve seu lugar no pódio ameaçado durante a prova, especialmente após encerrar a natação em 26º lugar e ampliar a distância em relação aos líderes depois dos 40km de ciclismo. A recuperação veio na corrida, superando seu principal concorrente pela prata, o português Vasco Vilaça, no último quilômetro.

Além da prova de superação neste domingo, repetindo o quarto lugar da Alemanha, Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar.