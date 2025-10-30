Messi tem o maior salário da MLS; veja o top 10

Messi tem o maior salário da MLS. Joseph Prezioso / AFP

Lionel Messi segue como jogador mais bem pago da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. A nova atualização salarial da Associação de Jogadores do torneio (MLSPA) mostra que o astro argentino tem ganhos superiores a US$ 20 milhões (cerca de R$ 117 milhões, na cotação atual).

O valor é mais que o dobro de qualquer outro jogador da MLS, exceto Hueng-min Son, que foi contratado recentemente pelo Los Angeles FC. O sul-coreano recebe US$ 11,8 milhões (R$ 64 milhões).

A atualização da MLSPA é válida até 1º de outubro de 2025, dessa forma os detalhes do contrato mais recente de Messi ainda não estão na lista oficial. O argentino defende o Inter Miami, o clube que mais gasta em salários na MLS.

São três jogadores da equipe no top 10, além de Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba recebem R$ 50,6 milhões e R$ 34,5 milhões, respectivamente.

Uma queda marcante entre os clubes com maiores salários é a do Toronto FC. A equipe canadense caiu da segunda posição para a 27ª colocação, com as saídas dos italianos Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

Müller e De Paul fora da lista

Thomas Müller e Rodrigo De Paul ficam de fora do top 10 da MLS em 2025 devido à forma como seus contratos são estruturados. Müller, do Vancouver Whitecaps, recebe atualmente US$ 1,44 milhão (R$ 8,3 milhões) de salário base, mas o valor será ajustado em 2026, quando ele se tornará oficialmente um Jogador Designado.

De Paul, do Inter Miami, tem salário garantido de US$ 3,67 milhões (R$ 21 milhões), mas seu contrato é estruturado como empréstimo com opção de compra, mantendo o pagamento dentro do teto salarial da liga nesta temporada

O que é um Jogador Designado

Na MLS, um Jogador Designado é um atleta cujo salário ultrapassa o limite máximo permitido pela liga, mas não compromete integralmente o teto salarial do clube. Isso permite que equipes contratem estrelas de alto valor pagando apenas uma parte do salário dentro do limite da liga. Cada time pode ter até três Jogadores Designados por temporada, garantindo flexibilidade financeira sem descumprir as regras da MLS.

Top 10 salários da MLS