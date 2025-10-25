Messi recebe troféu de artilheiro e abre mata-mata com dois gols em vitória do Inter Miami

Inspirado por mais um troféu em sua galeria, Lionel Messi balançou as redes duas vezes, nesta sexta-feira, e comandou o triunfo do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Nashville, na primeira partida dos playoffs da Major League Soccer (MLS), em Fort Lauderdale, na Flórida.

Antes da partida, o craque argentino de 38 anos recebeu a Chuteira de Ouro pela artilharia na temporada regular da MLS. Ele marcou 29 gols, cinco a mais que Denis Bouanga, do Los Angeles FC, e Sam Surridge, do Nashville, além de contribuir com 19 assistências. Suas 48 participações em gols ficaram a uma de igualar o recorde estabelecido pelo mexicano Carlos Vela em 2019.

Messi terá outra oportunidade para buscar o recorde na próxima temporada, já que renovou contrato por mais três anos com o Inter Miami na última quinta-feira. Na atual, ele ainda tentará conduzir sua equipe ao inédito título nacional nos Estados Unidos.

"Acho que nunca poderíamos imaginar que Leo pudesse ter dado tanto a este clube, a esta cidade e a esta liga como ele fez", disse Don Garber, comissário da MLS, que entregou a Messi a Chuteira de Ouro. "É preciso aproveitar este momento histórico único e especial, que sei que vou relembrar e dizer: 'Uau, não acredito que estava comandando uma liga que tinha o melhor jogador da história do esporte'."

Nesta sexta-feira, Messi abriu o placar com uma cabeçada no primeiro tempo e anotou o terceiro, nos acréscimos, além de iniciar a jogada que resultou no tento de Allende. Com o resultado, o Inter Miami buscará a classificação em Nashville, no próximo sábado (1º), na série melhor de três partidas da primeira fase eliminatória da Conferência Leste.