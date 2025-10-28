Messi admite desejo de disputar Copa do Mundo, mas decidirá no início de 2026

Meia renovou seu contrato com o Inter Miami até 2028. LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O craque argentino Lionel Messi disse ter "todo o desejo" de liderar a seleção de seu país na defesa do título mundial em 2026, mas não tomará uma decisão definitiva sobre sua participação até o início do ano que vem.

O astro albiceleste, de 38 anos, se pronunciou sobre o tema durante entrevista à emissora NBC por ocasião de sua renovação recente com o Inter Miami até 2028.

— A verdade é que sim, é algo extraordinário poder estar na Copa do Mundo. Gostaria de estar bem e ser parte importante para ajudar minha seleção — detalhou Messi na entrevista publicada nesta segunda-feira (27), e continuou:

— Vou avaliar no dia a dia, quando começar a pré-temporada no ano que vem com o Inter (Miami) e ver se realmente posso estar 100%, se posso ser útil para o grupo, a seleção, e depois tomar uma decisão.

O craque reforçou o desejo de participar da competição que ocorrerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá:

— Obviamente, tenho todo o desejo porque é uma Copa do Mundo. Viemos de uma conquista no último Mundial e poder defender esse título outra vez no campo é espetacular, porque sempre é um sonho jogar pela seleção.

Renovação até 2028

Na quinta-feira passada (23), o Inter Miami anunciou a renovação de Messi até o fim da temporada de 2028 em um contrato que, caso seja cumprido integralmente, o manteria nos campos até completar 41 anos.