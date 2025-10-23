Messi acerta renovação com o Inter Miami até 2028 e adia aposentadoria após Copa do Mundo

"Ele está em casa." Foi desta forma que o Inter Miami anunciou nesta quinta-feira, 23, o acerto com Lionel Messi para a renovação contratual até 2028. Com isso, além de permanecer na Major League Soccer (MLS), o novo acordo faz com que o camisa 10 adie rumores de sua aposentadoria após a Copa do Mundo de 2026.

Aos 38 anos, a tendência é de que este seja o último contrato de Messi em sua carreira. No Inter Miami desde 2023, o camisa 10 escolheu os Estados Unidos como país para viver, ao lado dos filhos e da mulher Antonela Roccuzzo, os últimos momentos antes da aposentadoria.

A ideia de renovar com o atacante também passa pelo desejo do Inter em impulsionar a marca na inauguração de sua nova casa em 2026. "Ele está dentro. E você?", escreveu o clube, em publicação que promove a venda de ingressos do novo estádio a partir do próximo ano.

Messi chegou ao Inter Miami depois de se sagrar campeão mundial com a Argentina, em 2022, e duas temporadas ofuscadas no Paris Saint-Germain, ao lado de Kylian Mbappé e Neymar. Nos Estados Unidos, além de ficar ao lado de sua família, conseguiu trazer ex-companheiros de Barcelona na "bagagem", como Sergio Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez. Os dois primeiros, no entanto, já se aposentaram.

Havia a possibilidade de que Messi decidisse encerrar sua carreira após a Copa do Mundo. Ele já havia anunciado que não defenderia a Argentina depois do Mundial. No entanto, com o novo acordo, não irá pendurar as chuteiras pelo menos até completar 41 anos - caso não opte por encerrar o vínculo antes do previsto.

Eleito oito vezes melhor do mundo na Bola de Ouro da revista France Football, Messi conquistou a Leagues Cup e o Supporters' Shield desde que chegou ao Inter Miami. Além disso, ajudou o time a quebrar o recorde de pontos em uma temporada regular da MLS na última temporada, feito que alçou a equipe ao Mundial de Clubes em 2025.