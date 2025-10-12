Memphis marca e dá 2 assistências em goleada de 4 a 0 da Holanda sobre a Finlândia

Maior artilheiro da Holanda, Memphis ampliou seu recorde para 54 gols ao marcar mais um na tranquila goleada por 4 a 0 sobre a Finlândia neste domingo na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pelo Grupo G das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Além disso, o camisa 10 do Corinthians contribuiu para o resultado com duas assistências.

Memphis voltou a ser titular da Holanda após começar a partida contra Malta, na quinta-feira, no banco de reservas. O jogador teve seu passaporte roubado, se apresentou ao técnico Ronald Koeman com atraso, entrou no segundo tempo contra os malteses e marcou um na goleada por 4 a 0. O desempnho na Data Fifa mostra Memphis recuperado de um edema que o deixou longe dos gramados por quase um mês. Ele voltou a campo no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Mirassol, pelo Brasileiro.

A Holanda lidera seu grupo das Eliminatórias com 16 pontos em 6 partidas. A Polônia, que enfrenta a Lituânia neste domingo, soma 10 em 5 partidas. A Finlândia tem a mesma pontuação dos poloneses, mas com dois confrontos a mais e um saldo de gols muito inferior.

A partida deste domingo começou em ritmo de ataque contra defesa. Os holandeses empurravam os visitantes para dentro da área e foram acumulando chances. O primeiro gol saiu aos 8 minutos, com uma jogada iniciada pelo lado esquerdo do ataque holandês e terminou com uma finalização perfeita de Donyell Malen da entrada da área após passe de Depay.

O segundo gol saiu 9 minutos depois em uma cobrança de falta pelo lado direito. Memphis cruzou na medida para cabeçada de Virgil Van Dijk. Já perto do final da primeira etapa, o defensor Miro Tenho interceptou a bola com o braço dentro da área e o pênalti foi marcado. Memphis cobrou e fez o terceiro da Holanda.

A seleção da casa não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo, e Memphis foi muito aplaudido ao ser substituído aos 16 minutos. O substituto do jogador corintiano, Weghorst, marcou logo em sua primeira participação, mas o gol foi anulado por impedimento. A Holanda voltou a aumentar o ritmo no final do jogo e chegou ao quarto gol aos 39, com uma bela finalização de Gakpo de fora da área.