Memphis faz post enigmático após ver barbárie no Rio e perder treino: 'Mundo precisa de cura'

Memphis Depay perdeu o treino de terça-feira no Corinthians após "ficar preso" no Rio de Janeiro. Foi justamente no dia que ocorreu a ação da polícia contra traficantes, que impediu que viesse a São Paulo de helicóptero. O jogador presenciou a ação que culminou com mais de 120 mortes e, sem fazer referência à barbárie, fez um post dizendo que "o mundo precisa de cura," e também pediu que "rezem pelas almas inocentes. Que suas almas alcancem o outro lado."

Nesta quinta, um dia após trocar mensagens com o rapper Oruam e mandar apoio ao cantor dizendo que "fique forte nesses tempos difíceis. As crianças e a nova geração, você pode salvá-las", Memphis voltou a citar crianças e fez um apelo por dias melhores no planeta.

"Eu sei que neste mundo em que vivemos, eles sempre querem distorcer minhas palavras e mudar histórias para impor uma narrativa, porque querem interromper a obra de Deus. Eu também sei quanta influência tenho sobre a geração mais jovem e quantas outras pessoas talentosas neste mundo influenciam as gerações mais jovens", iniciou seu post no Twitter.

"De alguma forma, acontece com frequência que crianças com talento nato vêm de bairros pobres, muitas vezes com também pouca educação. Ainda assim, encontraram uma maneira de sobreviver, mas raramente têm líderes por perto que possam lhes mostrar as belas maneiras de viver. Essa é a realidade", frisou, pedindo mais apoio para crianças carentes e jovens que buscam dis melhores na sofrida vida.

E explicou como gostaria de ajudar. "Tudo o que eu quero é promover positividade, principalmente para a geração mais jovem, que alcança milhões de pessoas com seu talento", afirmou. "Tento fazê-los entender uma perspectiva diferente da vida, mas sei que não é fácil... porque o diabo está trabalhando dobrado, e isso torna muito difícil mudar a maneira como eles pensam, mas não vou desistir", garantiu. "Este mundo precisa de cura. Eu preciso de cura... todos precisam de cura."