Melhor estreia do século, decepção e atuações tímidas; veja como foram os primeiros jogos de novatos da NBA

Edgecombe fez história na estreia na NBA. ADAM GLANZMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A noite de quarta-feira (22) foi especial para jovens talentos que fizeram a estreia na NBA, e esta data será lembrada futuramente por conta das suas atuações. As principais escolhas do draft 2025 estrearam na liga norte-americana de basquete e deram algumas amostras do que poderão entregar nos próximos anos.

Os cinco primeiros jogadores a serem selecionados estiveram em quadra e tiveram bons minutos para jogar. Veja o desempenho de cada um deles:

VJ Edgecombe

A grande atuação da noite foi da terceira escolha do draft. VJ Edgecombe fez história pelo Philadelphia 76ers em sua estreia. Em 42 minutos, ele marcou 34 pontos, com 13/26 nos arremessos e a melhor estreia de um novato neste século.

Edgecombe entrou para história com a terceira maior pontuação de um novato no seu primeiro jogo na NBA. Ele ficou atrás apenas de Wilt Chamberlain, em 1959, também pelos 76ers, com 43 pontos; e de Frank Selvy, em 1954, pelo Milwaukee Bucks, com 35.

Ao lado de Tyrese Maxey, que marcou 40 pontos, Edgecombe liderou a franquia a uma importante vitória por 117 a 116 sobre o Boston Celtics, em pleno TD Garden. Ele acertou cinco dos 13 arremessos que tentou do perímetro.

Cooper Flagg

Harper (E) e Flagg (D) se enfrentaram na estreia na NBA. DAVID DOW / NBAE / Getty Images via AFP

A primeira escolha do draft sempre carrega um peso maior do que os demais. Flagg sentiu essa carga na derrota do Dallas Mavericks para o San Antonio Spurs. A estreia do ala foi ofuscada pela grande atuação de Victor Wembanyama, que mostrou estar num nível acima dos demais.

Flagg jogou por 32 minutos e teve um primeiro tempo apagado, apenas contribuindo com rebotes. Após o intervalo foi possível entender o recado do técnico dos Mavericks, de que o jovem precisava arriscar mais. Ele tentou, mas sem muito êxito.

No fim, Flagg terminou com um duplo-duplo de 10 pontos e 10 rebotes. No entanto, seu aproveitamento nos arremessos foi baixo, com quatro acertos em 13 chutes.

Dylan Harper

A segunda escolha geral do draft, Dylan Harper, também teve um início tímido no duelo entre Mavericks e Spurs, mas conseguiu se soltar ao longo da partida.

Saindo do banco de reservas, o armador teve 23 minutos em quadra e terminou com números dignos. Foram 15 pontos, quatro rebotes e duas assistências. Harper teve 50% nos arremessos de quadra, sendo uma bola de três.

Destaque também para a atuação defensiva, qualidade que já era esperada do atleta.

Kon Knueppel

Knueppel venceu na primeira partida pelos Hornets. JACOB KUPFERMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A quarta escolha do draft se destacou no basquete universitário pelos arremessos de três pontos. O Charlotte Hornets selecionou Kon Knueppel para isso e na sua primeira partida mostrou que os motivos foram certos.

O ala atuou por 25 minutos e terminou o jogo com 11 pontos, ajudando na vitória por 136 a 117 sobre o Brooklyn Nets. Knueppel teve bom aproveitamento nos arremessos, acertando três das quatro bolas que tentou do perímetro.

Ace Bailey

Bailey teve uma estreia tímida. CHRIS GARDNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

A estreia mais decepcionante dos cinco primeiros escolhidos foi a de Ace Bailey. Apesar da vitória fácil do Utah Jazz por 129 a 108 sobre o Los Angeles Clippers, o novato não foi o diferencial da equipe.

Saindo do banco, o polêmico ala atuou por 20 minutos e marcou apenas dois pontos. Além disso, Bailey teve quatro rebotes e duas assistências na partida. Foram apenas cinco arremessos tentados e um certo na sua noite de estreia.