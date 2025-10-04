Meia Maratona do Mercado Público ocorrerá neste domingo em Porto Alegre

Evento é mais um envolvendo a corrida de rua na cidade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Porto Alegre receberá, neste domingo (5), a Meia Maratona do Mercado Público. A corrida terá percursos de 5 km, 10 km e 21 km, e o trajeto passará por pontos turísticos da cidade, tal qual o Mercado Público.

Ao todo, foram 5 mil pessoas inscritas, incluindo atletas de diferentes regiões do Brasil e de diferentes níveis dentro do esporte. Além do ponto turístico que carrega o nome da prova, os percursos também irão passar por outros cartões postais da cidade como o Largo Glênio Peres e a Praça da Alfândega.

Os kits para os inscritos começaram a ser distribuídos nesta sexta-feira (3) e podem ser retirados até sábado (4). Cada corredor terá direito a um número de participação, chip de cronometragem, camiseta do evento e uma gymsack (mochila de saco).

As provas terão início às 6h10min com a largada da meia-maratona. Depois, às 7h, começam os percursos aqueles que estiverem inscritos nas categorias até 5 km e 10 km.

Quanto à premiação, os cinco primeiros colocados de cada prova receberão troféus. Os três primeiros de cada categoria, dividida por idades, também serão premiados com medalhas referentes a suas posições.

Vale destacar que haverá um bônus em dinheiro para os cinco primeiros colocados na meia maratona, tanto masculina quanto feminina. Confira os valores abaixo.