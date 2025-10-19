Mbappé decide e Real Madrid vence Getafe para retomar liderança do Espanhol

Com um gol de Kylian Mbappé na reta final, o Real Madrid venceu o Getafe fora de casa por 1 a 0 neste domingo (19) e retomou a liderança do Campeonato Espanhol a uma semana do clássico contra o Barcelona.

O time merengue, que havia sido ultrapassado na tabela após a vitória do Barça sobre o Girona (2 a 1) no sábado, precisou que o adversário ficasse com um jogador a menos pelo cartão vermelho a Allan Nyom (77') antes de Mbappé (80') decidir a partida.

Depois do gol, o Getafe perdeu mais um jogador, o atacante Álex Sancris (84'), que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Com esta vitória, o Real Madrid soma 24 pontos, dois a mais que o Barcelona (2º). Os dois rivais se enfrentarão no domingo que vem, no Santiago Bernabéu.

Antes, Mbappé, que chegou à marca de 18 gols em 14 jogos em todas as competições nesta temporada entre clube e seleção francesa, tentará acrescentar uma nova vítima em sua lista na próxima quarta-feira, quando a equipe espanhola enfrenta a Juventus na Liga dos Campeões.

O gol da vitória sobre o Getafe saiu em lance que começou com o zagueiro Éder Militão tocando a bola para Arda Güler, que lançou Mbappé na área.

O francês dominou girando e bateu no canto alto direito, o goleiro David Soria chegou a tocar na bola, que ainda bateu na trave antes de entrar.

Depois da partida, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, elogiou a atuação do atacante Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo no lugar de Franco Mastantuono (55').

"Ele teve um grande impacto (...). Podia ter sido importante tanto desde o início como saindo do banco mara mudar o jogo. E assim foi. Foi desequilibrante, forçando cartões", explicou Alonso em entrevista coletiva.

"O gol foi fundamental, porque foi difícil criar chances no jogo, ter ritmo. Houve muitas interrupções e é sempre complicado", acrescentou o treinador.

Nos demais jogos deste domingo, o Rayo Vallecano venceu o Levante por 3 a 0, enquanto Real Sociedad e Celta de Vigo empataram em 1 a 1 e Athletic Bilbao ficou no 0 a 0 em sua visita ao Elche.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Oviedo - Espanyol 0 - 2

- Sábado:

Sevilla - Mallorca 1 - 3

Barcelona - Girona 2 - 1

Villarreal - Betis 2 - 2

Atlético de Madrid - Osasuna 1 - 0

- Domingo:

Elche - Athletic Bilbao 0 - 0

Celta Vigo - Real Sociedad 1 - 1

Levante - Rayo Vallecano 0 - 3

Getafe - Real Madrid 0 - 1

- Segunda-feira:

(16h00) Alavés - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 24 9 8 0 1 20 9 11

2. Barcelona 22 9 7 1 1 24 10 14

3. Villarreal 17 9 5 2 2 16 10 6

4. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 16 10 6

5. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5

6. Espanyol 15 9 4 3 2 13 11 2

7. Elche 14 9 3 5 1 11 9 2

8. Athletic Bilbao 14 9 4 2 3 9 9 0

9. Sevilla 13 9 4 1 4 16 14 2

10. Rayo Vallecano 11 9 3 2 4 11 10 1

11. Alavés 11 8 3 2 3 9 8 1

12. Getafe 11 9 3 2 4 9 12 -3

13. Osasuna 10 9 3 1 5 7 9 -2

14. Levante 8 9 2 2 5 13 17 -4

15. Mallorca 8 9 2 2 5 10 14 -4

. Valencia 8 8 2 2 4 10 14 -4

17. Celta Vigo 7 9 0 7 2 8 11 -3

18. Real Sociedad 6 9 1 3 5 8 13 -5

19. Real Oviedo 6 9 2 0 7 4 16 -12

20. Girona 6 9 1 3 5 6 19 -13