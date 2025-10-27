Matheus Mendes vence STU National em Brasília, mas título da temporada é de Gabryel Aguilar

Matheus Mendes faturou título em Brasília. Pablo Vaz / Divulgação/ STU

O carioca Matheus Mendes, de apenas 16 anos, conquistou neste domingo (26), a etapa de Brasília do STU National em seu primeiro ano entre os principais nomes do skate brasileiro.

Mas além dele, quem comemorou foi o paulista Gabryel Aguilar, que, mesmo fora da final no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, levou o título da temporada 2025.

Campeão brasileiro amador em 2024, conquista que lhe garantiu uma vaga no STU deste ano, Matheus se disse surpreso com a vitória na Capital Federal.

Leia Mais Maria Almeida vence em Brasília e é campeã do STU National de skate

— É uma surpresa pra mim, logo no meu primeiro ano entre tantas feras, ganhar uma etapa de STU. Sempre foi um sonho. Já tenho o costume de correr os eventos com pessoas mais velhas que eu e, hoje, são todos parceiros, amigos do coração. Sem eles, não teria chegado a esse nível. Consegui acertar minha última volta e só tenho a agradecer a Deus — disse Matheus, campeão com a nota 80,30.

Quem acompanhou tudo de perto do lado de fora foi Gabryel Aguilar, que chegou a Brasília como líder do ranking, tendo vencido duas das três etapas até então. Neste domingo, ainda com fortes dores no tornozelo, ele não conseguiu passar das semifinais. Mesmo assim, descartou este que foi seu pior resultado no ano e conquistou o título brasileiro com 140.000 pontos, contra 124.000 do vice-campeão Ivan Monteiro e os mesmos 124.000 de Matheus Mendes.

Gabryel Aguilar ficou com o título da temporada brasielira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— Agradeço, primeiramente, sempre a Deus por estar aqui e fazer o que eu amo, mesmo machucado e não conseguindo estar na final. Agradecimento especial ao Gui (fisioterapeuta), que fez vários treinos intensos comigo nos últimos dias. Cheguei até a cogitar não disputar o Street Finals. Se não fosse ele, nem teria passado da primeira fase. Claro que também queria ter dado um show nessa final, mas fico feliz por todos que avançaram. Foi uma final de alto nível. Foi um ano muito bom pra mim, eu me dediquei bastante — comentou o campeão da temporada do STU.

Em Brasília, o segundo colocado foi o paranaense Sebastian Simonetto, com 80,08. Já o cearense radicado em São Paulo, Vinícius Costa foi o terceiro colocado com 74,92.

Os outros três finalistas foram o paulista Wallace Gabriel (72,23), o pernambucano Marcelo Batista (64,84) e o paulista Ivan Monteiro (55,43).

Felipe Nunes leva título do Circuito de Paraskate

O campeão Felipe Nunes. Pablo Vaz / Divulgação/ STU

O paranaense Felipe Nunes levou o título da etapa de Brasília do Circuito STU Paraskate e se tornou campeão da temporada 2025. O paulista Vini Sardi, especialista da modalidade Park, terminou em segundo e fez seu primeiro pódio no street. Ítalo Romano, também do Paraná, foi o terceiro.

— Minha primeira volta foi bem fraca. Vi as notas que a galera tirou e disse "vou ter que me esforçar ainda mais". Fiz minha segunda volta e acabei errando. Aí, na terceira, é aquilo: é tudo ou nada. Quando terminei a volta, não foi do jeito que estava planejando e achei que não fosse chegar na nota. Mas deu certo e estou muito feliz — comemorou Felipe.







