Masters 1000 de Paris: o que esperar de João Fonseca no torneio?

João Fonseca venceu o ATP 500 da Basileia. FABRICE COFFRINI / AFP

Agora com o status de campeão de ATP 500, João Fonseca busca dar um passo ainda maior na carreira. Nesta terça-feira (28), o brasileiro estreia no Masters 1000 de Paris, com objetivo de conquistar o maior título da carreira.

Após a vitória na Basileia, no último domingo (26), o carioca de 19 anos subiu 18 posições no ranking da ATP e entrou no top 30 do mundo. Fonseca já é o número 28 e deve subir mais após a disputa na quadra dura indoor parisiense.

— Estreia em Masters 1000 é sempre desafiadora, ainda mais para quem não entra como cabeça de chave, mas ele precisa encarar partida a partida, curtindo o momento. A evolução dele nesta temporada é espetacular. Jogando solto, com alegria e confiança, como tem feito, pode continuar surpreendendo e somando pontos importantes — avalia Renato Messias, comentarista da ESPN, que transmite a partida desta terça-feira.

Na estreia, o brasileiro vai reencontrar um adversário recente. Nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, ele enfrentou Denis Shapovalov. O canadense — atual 24 do mundo — desistiu no terceiro set, que estava sendo vencido pelo brasileiro.

— É um cara que ele já conhece e já ganhou no último torneio. Óbvio que Fonseca está mais cansado, mas, por outro lado, chega com a confiança lá em cima — analisa André Ghem, ex-tenista gaúcho e comentarista da ESPN.

— Cada jogo que ganhar é estender a série vitoriosa que ele vem construindo. Ganhar jogo depois de título é um negócio difícil, porque você está com muita confiança, ao mesmo tempo vai enfrentar condições diferentes das que vinha jogando, onde tudo estava dando certo — complementa.

Caso vença na primeira rodada, Fonseca vai enfrentar o russo Karen Khachanov, que atropelou o norte-americano Ethan Quinn em sets diretos, parciais 6/1 e 6/1.