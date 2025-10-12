Martine Grael e Kahena Kunze terminam em nono lugar no Mundial de vela da classe 49er FX

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze terminaram em nono lugar no Campeonato Mundial de vela da classe 49er FX, que foi realizado em Cagliari, na Itália.
O evento marcou o retorno das bicampeãs olímpicas (2016 e 2020) e campeãs mundiais (2014) às competições de barcos olímpicos, após uma pausa para que elas passassem a competir no SailGP.
Na Itália, após um início com dificuldades, elas reagiram e conseguiram se colocar na Medal Race, a regata de medalhas, e terminar o evento entre as dez melhores duplas.
As espanholas Paula Barceló e Maria Cantero foram as campeãs. Elas começaram o domingo (12) em segundo lugar, atrás das suecas Vilma Bobeck e Ebba Berntsson, com apenas um ponto de diferença, e terminaram a competição com um de vantagem.
Para Barceló este foi seu segundo título mundial. Ela já havia vencido em 2020, em Geelong (Austrália) ao lado de Támara Echegoyen. María Cantero venceu a competição pela primeira vez.
O terceiro lugar ficou com as irmãs canadenses Georgia e Antonia Lewin-Lafrance.