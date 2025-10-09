Martine Grael e Kahena Kunze garantem vaga no Final Series do Mundial de 49er FX 

Campeonato Mundial de vela da classe 49er FX ocorre em Cagliari, na Itália. 49er Sailing Energy / Divulgação

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze estão classificadas para o Final Series do Campeonato Mundial de vela da classe 49er FX, que ocorre em Cagliari, na Itália.

Bicampeãs olímpicas (2016 e 2020) e campeãs mundiais em 2014, Martine e Kahena estavam sem competir a mais de uma temporada e voltaram a velejar juntas no Mundial.

Nesta quinta (9), elas disputaram as três regatas finais da fase classificatória e terminaram em 12º, 20º e oitavo lugares, respectivamente, encerrando esta fase na 18ª colocação geral, com 77 pontos perdidos após nove regatas.

Os 52 barcos que participam do campeonato foram divididos em dois grupos de 26 cada e os 25 melhores se classificaram para a Flotilha de Ouro, que irá definir a dupla campeã.

As 25 parcerias finalistas vão realizar mais seis regatas, três na sexta (10) e três no sábado (11). Deste grupo, as cinco últimas serão eliminadas e as demais disputarão o Medal Series, no domingo (12).