Martine Grael e Kahena Kunze caem para o 20º  lugar no Mundial de vela da classe 49er FX

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze não começaram bem o Final Series do Campeonato Mundial de vela da classe 49er FX, que ocorre em Cagliari, na Itália.
Nesta sexta-feira (10), as bicampeãs olímpicas (2016 e 2020) e campeãs mundiais em 2014, finalizaram em 25º e último lugar a primeira regata da Flotilha de Ouro e em 12º, a segunda prova do dia.
Com os resultados, elas totalizam 109 pontos perdidos e caíram da 18ª para a 20ª colocação no geral. No sábado (11), mais quatro regatas devem ser disputadas e os 20 primeiros barcos vão se classificar para o Medal Series, que acontecerá no domingo (12).
As suecas Vilma Bobeck e Ebba Berntsson, com 47 pontos perdidos seguem na liderança, seguidas pelas irmãs canadenses Georgia e Antonia Lewin-Lafrance, com 52, e as espanholas Paula Barceló e Maria Cantero, com 62.
Martine Grael e Kahena Kunze estavam sem competir a mais de uma temporada e voltaram a velejar juntas no Mundial.