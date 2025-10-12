Marrocos vence EUA e vai à semifinal do Mundial Sub-20

O Marrocos segue surpreendendo no Mundial Sub-20: depois de vencer Espanha e Brasil na fase de grupos, derrotou a seleção dos Estados Unidos por 3 a 1 neste domingo (12), em Rancagua, e se classificou para a semifinal do torneio, disputado no Chile.
Os marroquinos abriram o placar aos 31 minutos com Fouad Zahouani, mas Cole Campbell empatou para os americanos pouco antes do intervalo cobrando pênalti aos 51.
No segundo tempo, Joshua Wynder marcou contra, aos 22, e devolveu a vantagem ao Marrocos, que chegou ao terceiro gol na reta final marcando com Gessime Yassine aos 42 minutos.
A seleção africana agora aguarda o resultado do duelo entre França e Noruega, que se enfrentam ainda neste domingo, para conhecer seu adversário na semifinal.
O outro finalista sairá do confronto já definido entre Argentina e Colômbia. No sábado, os argentinos bateram o México por 2 a 0, horas depois de os colombianos eliminarem a Espanha com vitória por 3 a 2.
* AFP