Marrocos vence Coreia do Sul (2-1) e vai enfrentar EUA nas quartas do Mundial Sub-20

O Marrocos, a única seleção africana ainda na competição, avançou para as quartas de final do Mundial Sub-20 no Chile após vencer a Coreia do Sul por 2 a 1 nesta quinta-feira (9).

Aos 8 minutos, após um cruzamento na área sul-coreana, o atacante marroquino Yasser Zabiri tentou finalizar de bicicleta e a bola desviou no zagueiro Shin Min-ha indo parar no fundo da rede.

Zabiri, um dos destaques do torneio juvenil, aumentou a vantagem no início do segundo tempo (58') com uma cabeçada potente que deu mais tranquilidade ao seu time no Estádio El Teniente, em Rancagua (90 km ao sul de Santiago).

Nos últimos instantes do tempo regulamentar, o zagueiro Smail Bakhty tocou a bola com a mão na área, resultando em um pênalti que o atacante Kim Taewon converteu (90'). Mas a reação da seleção asiática parou aí.

O próximo desafio do Marrocos, que já derrotou potências como Brasil e Espanha, será a seleção dos Estados Unidos, que obteve uma vitória maiúscula sobre a Itália por 3 a 0.

As quartas de final serão disputadas no domingo, na mesma cidade, a partir das 17h (horário de Brasília).

--- Resultados das oitavas de final do Mundial Sub-20:

- Terça-feira:

Ucrânia - Espanha 0 - 1

Chile - México 1 - 4

- Quarta-feira:

Argentina - Nigéria 4 - 0

Colômbia - África do Sul 3 - 1

Paraguai - Noruega 0 - 1 (após prorrogação)

Japão - França 0 - 1 (após prorrogação)

- Quinta-feira:

Estados Unidos - Itália 3 - 0

Marrocos - Coreia do Sul 2 - 1