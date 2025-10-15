Marrocos elimina França nos pênaltis e está na final do Mundial sub-20

Marrocos jogará a decisão do Mundial sub-20 no domingo, contra Argentina ou Colômbia. @equipedumaroc / Instagram / Reprodução

O Marrocos é o primeiro finalista da Copa do Mundo sub-20 de 2025. Em um jogaço, os marroquinos bateram a França nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação nesta quarta-feira (15), garantindo vaga na decisão do torneio, disputado no Chile.

Agora, a seleção africana aguarda o vencedor de Argentina e Colômbia para ver quem será o adversário na final, prevista para domingo (19). A semifinal entre as seleções sul-americanas ocorre ainda nesta quarta, a partir das 20h (de Brasília).

Classificação heroica

O Marrocos saiu na frente com um gol de pênalti aos 32 minutos do primeiro tempo. Em cobrança de Zabiri, o atacante marroquino, a bola foi na trave, bateu nas costas do goleiro Olmeta e entrou.

Minutos depois, a seleção africana teve ao menos duas chances claras de ampliar o placar, mas acabou errando. Os franceses também tiveram uma grande oportunidade e desperdiçaram.

Na etapa final, o empate, após insistência da França. Lucas Michael deixou tudo igual, aos 14 do segundo tempo.

Prorrogação

Equilibrado do início ao fim, o duelo foi à prorrogação cheio de emoções. A França ficou com um a menos, com a expulsão de Nzingoula, aos dois minutos da segunda etapa do tempo extra.

No último minuto, visando as penalidades, o técnico marroquino mandou a campo o terceiro goleiro, El Mesbahi. O titular já havia sido substituído no tempo normal por Ibrahim Gomis.

Penalidades

A estratégia deu certo: Mesbahi pegou dois pênaltis (de Beyuku e N'Guessan). Os marroquinos perderam apenas um, com Harmony. Assim, 5 a 4 nos pênaltis. Marrocos na final do Mundial sub-20.

Final

Na noite desta quarta-feira (15), Argentina e Colômbia se enfrentaram no Estádio Nacional pela última vaga na final do Mundial. Em jogo de apenas um gol, o meio-campista Mateo Silvetti abriu o placar e fez 1 a 0 para a Argentina, que avançou para a decisão.

No próximo domingo (19), às 20h, no mesmo Estádio Nacional, Argentina e Marrocos se enfrentam na final do Mundial sub-20.