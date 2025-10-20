Marrocos bate Argentina e conquista o Mundial sub-20

A conquista representa o primeiro título da Copa do Mundo Sub-20 para o Marrocos. Rodrigo ARANGUA / AFP

O Marrocos escreveu o capítulo mais glorioso de sua história no futebol ao sagrar-se campeão do Mundial sub-20. A seleção africana superou a favorita Argentina neste domingo (19), com uma vitória por 2 a 0 na grande final, disputada no Estádio Nacional do Chile, em uma campanha que ficará marcada na memória do país.

O nome do jogo e da competição foi o centroavante Yassir Zabiri. O camisa 21 marroquino foi o autor dos dois gols na decisão. De quebra, terminou como artilheiro do torneio, com cinco gols.

A final

Contra os argentinos, o Marrocos demonstrou superioridade tática e ofensiva na etapa inicial. Logo aos 11 minutos, Zabiri abriu o placar com uma bela cobrança de falta no ângulo. Aos 28, ampliou após completar um cruzamento rasteiro.

A Argentina, apesar de pressionar e ter maior posse de bola no segundo tempo, não conseguiu superar a sólida defesa marroquina e criar as chances claras para marcar. O goleiro Gomis teve uma atuação segura, garantindo o placar e a taça.

Campanha histórica

A conquista representa o primeiro título da Copa do Mundo Sub-20 para o Marrocos. A melhor campanha da seleção até então havia sido um quarto lugar em 2005.