Marquinhos sofre grave lesão e vira desfalque no Cruzeiro para reta final do Brasileirão

O Cruzeiro informou nesta sexta-feira que o atacante Marquinhos sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, associada a lesão meniscal. O jogador se machucou durante o treinamento na Toca da Raposa II e será submetido a cirurgia nos próximos dias pelo médico do clube, Sérgio Campolina, no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte.

O tempo de recuperação está estimado entre sete e nove meses, o que afasta o atleta do restante da temporada e de boa parte de 2026. O processo de reabilitação será conduzido pelo DM do clube, que já iniciou o acompanhamento fisioterápico do atacante.

Marquinhos, de 22 anos, disputou 30 jogos na temporada e marcou um gol. Apesar de não ser titular absoluto, vinha sendo presença constante nas convocações de Leonardo Jardim, principalmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A ausência representa uma perda importante para o elenco no momento em que o time briga nas primeiras posições.

O Cruzeiro é o terceiro colocado na tabela, com 56 pontos, atrás de Palmeiras e Flamengo, ambos com 61. O clube mineiro vive um dos seus melhores momentos desde o retorno à elite, mas a lesão de Marquinhos surge como mais um desafio em um elenco que tem lidado com desgaste e limitações físicas nas últimas semanas.