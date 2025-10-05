Marlon dispara contra arbitragem e CBF: 'O Grêmio está sendo roubado, prejudicado'

Assumidamente revoltado com a arbitragem de Lucas Casagrande (PR) na derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino neste sábado pelo Brasileirão, o capitão e lateral-esquerdo Marlon se pronunciou após a partida de forma enfática, atacando tanto a arbitragem como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pelo treinamento, distribuição e administração dos juízes do futebol brasileiro.

"O Grêmio Futebol Porto-Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros", vociferou o jogador após a partida. "A gente vem de anos e anos e anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas né, e isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assuma agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros", completou.

A indignação de Marlon vai além do novo revés gaúcho. Segundo ele, alguns lances foram decisivos para o resultado final: a expulsão de Kanneman aos 42 minutos do primeiro tempo, e o pênalti do próprio lateral gremista, que gerou o único gol da partida, marcado por Jhon John de pênalti, aos 60 minutos do segundo tempo.

"Esse pênalti que foi marcado aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria sem tamanho, porque não tem critério nenhum", explicou o jogador. "Eu estou com o braço colado. Se eu faço amplitude de espaço a bola bate e volta pra frente. A bola desvia do meu peito e vai pra fora. E esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente contra o Mirassol, que originou um gol, onde o cara do Mirassol está em impedimento, ele vai no VAR e confirma."

"A expulsão do Kannemann... ele marca uma jogada onde não existe e expulsa o Kannemann, porque ele já está bravo com ele do jogo passado. Nós tivemos dois pênaltis marcados no clássico Gre-Nal, onde não existe pênalti, já começa por aí. Teve três pênaltis no jogo, do André, o último pênalti, a gente não pode falar nada, que realmente é. Agora, a gente foi prejudicado contra São Paulo, a gente foi prejudicado contra Santos, a gente foi prejudicado novamente contra o Bragantino. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Temos o nosso demérito dentro de campo também, de muitas vezes errar e tudo, mas o que aconteceu aqui não pode acontecer", acrescentou.

Marlon minimizou o fato de poder ser punido pela CBF por ter exposto suas opiniões de maneira enfática. "Não tenho receio de ser punido. Estou suspenso. Eu tenho que brigar pela minha instituição. O que está acontecendo com o Grêmio eu vou falar categoricamente: o Grêmio está sendo roubado, prejudicado. E não só o Grêmio, outras equipes também."

O Grêmio vinha de três jogos sem derrota, em recuperação na competição, e continua com 33 pontos, no meio da tabela. O Red Bull Bragantino ficou aliviado após cinco jogos sem vencer, aparecendo com 36, em nono lugar, fruto de seu bom início de campeonato.