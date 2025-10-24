Maria Clara Pacheco é a segunda brasileira a vencer o Mundial de Taekwondo

Maria Clara ganhou segundo ouro do Brasil na história. Wander Roberto / Divulgação/COB

O Brasil voltou a conquistar um título mundial de taekwondo nesta sexta-feira (24). Em Wuxi, na China, a paulista Maria Clara Pacheco venceu a final da categoria até 57 kg, contra a sul-coreana Kim Yu-jin, atual campeã olímpica, e repetiu o feito de Natália Falavigna, que havia sido campeã da categoria até 72 kg em 2005, em Madri, na Espanha.

Este foi o segundo pódio em um Mundial da atleta de apenas 22 anos, que havia sido bronze na edição de 2023.

Na campanha até o título, Maria Clara venceu a portuguesa Leonor Correia (2 a 0), a espanhola Laura Rodríguez (2 a 1 ) e a estadunidense Faith Dillo (2 a 0). Na semifinal, ela enfrentou a campeã do mundo em 2022, a chinesa Luo Zongshi e devolveu a derrota sofrida para a adversária nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris, com um consistente 2 a 0.

A decisão diante de Kim Yu-jin, que chegou à final sem perder um round sequer foi tensa, mas dominada pela brasileira.

Maria Clara levou a melhor no primeiro round, por decisão da árbitra espanhola Paula Remírez, após igualdade em 2 a 2 nos pontos. No segundo, ela fez 12 a 10 e assegurou o título mundial.

Na história dos mundiais, o Brasil soma dois ouros, oito pratas e 14 bronzes.



