Maria Almeida vence em Brasília e é campeã do STU National de skate

A apresentação que garantiu o título para Maria Almeida. Pablo Vaz / Divulgação/ STU

A baiana Maria Almeida conquistou o título do STU National Street Finals, em Brasília, neste domingo (26), sagrando-se campeã brasileira da temporada.

Mesmo com dores nos dois joelhos, logo na primeira de suas três voltas, fez uma linha limpa e precisa, seguida de uma perfeita Bomb Trick (manobra extra no fim da volta que se soma à nota da mesma), e arrancou dos juízes a nota 63,22, que nenhuma das outras finalistas chegaria perto.

— Juro que fiquei em choque. Mano, estou muito feliz, sem acreditar, a ficha ainda não caiu. Estava bem preocupada de ontem para hoje, porque meu joelho está bem dolorido, mas orei bastante e pedi a Deus para eu acertar minha linha. Ele sabe o que faz. E deu tudo certo logo na primeira linha. A energia da galera me ajudou muito também. Quero chegar logo em casa e abraçar minha família — disse a campeã de 18 anos.

Duda Ribeiro, vice-líder do ranking, não pode disputar a decisão, já que sofreu uma fratura no antebraço direito, nas semifinais do sábado.

Na classificação final, Maria terminou com 134.000 pontos contra 110.880 de Duda.

Maria comemora o títul oda temporada. Pablo Vaz / Divulgação/ STU

A segunda colocada na etapa de Brasília foi a alagoana Carla Karolina, com 48,04. A experiente paulista Gabi Mazetto, com 47,60, foi a terceira colocada.