Manchester United x Sunderland se enfrentam neste sábado (4), às 11h, pela sétima rodada da Premier League. O jogo ocorre no Old Trafford, em Manchester.
Escalações para Manchester United x Sunderland
Manchester United: Bayindir; Yoro, De Ligt e Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko. Técnico: Rúben Amorim
Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete e Masuaku; Xhaka, Sadiki, Talbi, Rigg e Le Fée; Isidor. Técnico: Régis Le Bris
Onde assistir a Manchester United x Sunderland
A partida será transmitida ao vivo no Disney+ e no Xsports