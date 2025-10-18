Manchester City e Everton se enfrentam neste sábado (18), pela 8ª rodada da Premier League. O jogo ocorre às 11h, no Etihad Stadium, em Manchester.
Escalações para Manchester City x Everton
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Nico O'Reilley; Nico González, Reijnders, Phil Foden, Jeremy Doku e Bernardo Silva; Haaland. Técnico: Guardiola
Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Garner, Gueye, Dibling, Ndiaye e Dewsbury-Hall; Barry. Técnico: David Moyes
Onde assistir a Manchester City x Everton
A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+.