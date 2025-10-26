Lyon vira sobre Strasbourg e fica a 2 pontos da liderança do Francês

O Lyon venceu o Strasbourg por 2 a 1 neste domingo (26), de virada, no jogo que fechou a 9ª rodada do Campeonato Francês, e conseguiu um resultado que o coloca a dois pontos do líder Paris Saint-Germain.

Os visitantes saíram na frente aos 25 minutos com o atacante argentino Joaquin Panichelli marcando de cabeça, mas cederam o empate pouco depois com um gol contra de Ismaël Doukouré (31').

Perto do intervalo, o Lyon teve a chance ficar à frente no marcador em um pênalti cobrado por Corentin Tolisso, mas o goleiro Mike Penders defendeu (44').

No segundo tempo, a situação do Strasbourg se complicou com a expulsão de Doukouré (67'), que recebeu cartão vermelho por uma falta dura analisada pelo VAR.

Com 11 contra dez, o Lyon só conseguiu a virada nos acréscimos, graças a um chute colocado do português Afonso Moreira (90'+1).

Com a vitória, o Lyon sobe para a quarta posição 18 pontos, dois atrás do PSG, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o Strasbourg, que começou a rodada em terceiro, se mantém com 16 pontos e cai para sétimo.

Entre os demais jogos disputados neste domingo, destaque para a goleada do Lille (5º) por 6 a 1 sobre o lanterna Metz.

Por sua vez, o Angers (15º) deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Lorient (16º) em confronto direto pela permanência.

Por fim, o Nice (8º) visitou o Rennes (10º) e venceu por 2 a 1, enquanto o Auxerre (17º) recebeu o Le Havre (14º) e foi derrotado por 1 a 0.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Paris FC - Nantes 1 - 2

- Sábado:

Brest - PSG 0 - 3

Monaco - Toulouse 1 - 0

Lens - Olympique de Marselha 2 - 1

- Domingo:

Lille - Metz 6 - 1

Auxerre - Le Havre 0 - 1

Rennes - Nice 1 - 2

Angers - Lorient 2 - 0

Lyon - Strasbourg 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 20 9 6 2 1 19 8 11

2. Lens 19 9 6 1 2 14 8 6

3. Olympique de Marselha 18 9 6 0 3 22 9 13

4. Lyon 18 9 6 0 3 13 9 4

5. Lille 17 9 5 2 2 22 11 11

6. Monaco 17 9 5 2 2 18 13 5

7. Strasbourg 16 9 5 1 3 18 12 6

8. Nice 14 9 4 2 3 14 15 -1

9. Toulouse 13 9 4 1 4 15 13 2

10. Rennes 11 9 2 5 2 12 14 -2

11. Paris FC 10 9 3 1 5 14 17 -3

12. Brest 9 9 2 3 4 14 17 -3

13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3

14. Le Havre 9 9 2 3 4 11 16 -5

15. Angers 9 9 2 3 4 6 12 -6

16. Lorient 8 9 2 2 5 12 21 -9

17. Auxerre 7 9 2 1 6 7 13 -6

18. Metz 2 9 0 2 7 6 26 -20