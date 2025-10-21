Daniel Naroditsky, grão-mestre de xadrez, morre aos 29 anos

Daniel Naroditsky recebeu o título de grão-mestre em 2013, aos 18 anos. Divulgação / CLTchesscenter

O norte-americano Daniel Naroditsky, grande mestre de xadrez, título mais alto que um jogador pode alcançar, morreu aos 29 anos nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pelo seu clube em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.

"Daniel era um enxadrista talentoso, um comentarista e um pedagogo, além de um membro estimado da comunidade do xadrez, admirado e respeitado por fãs e jogadores de todo o mundo", informou o Charlotte Chess Center no comunicado.

"Estou consternado", escreveu nas redes sociais o grande mestre americano e número dois do mundo Hikaru Nakamura.

A lenda do xadrez Garry Kasparov também prestou homenagem. Ele publicou na rede social X, antigo Twitter, uma fotografia em que o ex-campeão mundial aparece com Naroditsky quando ele ainda era criança.

Quem é Daniel Naroditsky

Nascido na Califórnia, Daniel Naroditsky, também conhecido como Danya, obteve o título de grande mestre em 2013, aos 18 anos. Ele escreveu vários livros sobre xadrez e tinha um canal no YouTube com mais de 490 mil inscritos.