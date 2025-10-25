Lutadoras brasileiras se reencontram e disputam cinturão vago do peso palha feminino no UFC 321

Depois do título de Alexandre Poatan, no meio-pesado, o Brasil irá comemorar mais um cinturão no Ultimate Fighting Championship (UFC) neste sábado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Virna Jandiroba e Mackenzie Dern se enfrentam pelo peso palha do card principal do UFC 321 para definir quem será a campeã inédita da organização. O card principal terá início às 15h (horário de Brasília) deste sábado.

Independentemente de quem vencer, o Brasil chegará ao seu 22º campeão do UFC. O primeiro inédito desde Alexandre Pantoja, em 2023. Diego Lopes, em 2025, teve a oportunidade de conquistar o primeiro título em sua carreira, mas parou em Alexander Volkanovski no peso pena.

Americana-brasileira, Mackenzie opta por defender o Brasil no UFC desde que entrou na organização, em 2018. Virna, por sua vez, defende um cartel de 22 vitórias e três derrotas. Elas se reencontram pela primeira vez desde 2020, desta vez com o cinturão vago após Weili Zhang subir de categoria. Naquela ocasião, Mackenzie venceu por decisão após três rounds.

Além do duelo brasileiro, o evento principal da noite coloca frente a frente Tom Aspinall, que defenderá o título dos pesados, e o francês Ciryl Gane. A luta é de interesse de Alex Poatan, atual campeão dos meio-pesados, que já revelou que tem o desejo de subir mais uma categoria na principal organização de MMA do mundo.

Confira o card completo do UFC 321:

Card principal - início às 15h (de Brasília) no UFC Fight Pass

Tom Aspinall x Ciryl Gane - pelo cinturão do peso pesado

Virna Jandiroba x Mackenzie Dern - pelo cinturão do peso palha feminino

Umar Nurmagomedov x Mario Bautista - peso galo

Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov - peso pesado

Alexander Volkov x Jailton Malhadinho - peso pesado

Card preliminar - início às 11h (de Brasília) no UFC Fight Pass

Nasrat Haqparast x Quillan Salkilld - peso leve

Ikram Aliskerov x Jun Yong Park - peso médio

Ludovit Klein x Mateusz Rebecki - peso leve

Valter Walker x Louie Sutherland - peso pesado

Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado - peso pena

Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett - peso pesado

Azat Maksum x Mitch Raposo - peso mosca