Lula convida presidente da Fifa para lançamento da Universidade do Esporte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, para participar do evento de lançamento da Universidade do Esporte no Brasil, que deve acontecer ainda este ano. O encontro entre as autoridades aconteceu neste domingo, na Malásia.

"Pretendo convidar dirigentes de outras entidades esportivas internacionais para o evento porque queremos trocar experiências e conhecimento na área", escreveu Lula em publicação feita no X (antigo Twitter).

Infantino aproveitou o encontro para presentear Lula com uma camisa especial da campanha "Football unites the world" (Futebol une o mundo, em tradução livre), da federação.

"Fiquei feliz com o entusiasmo de Infantino com a proposta da universidade e a disposição de fortalecimento de parceria com a Fifa", completou o presidente da República na publicação.