Luisa Stefani e Tímea Babos são campeãs do WTA 500 de Tóquio

Stefani (E) e Babos (D) com o troféu de campeãs. Toray Pan Pacific Open Tennis / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos são as campeãs da chave de duplas do WTA 500 de Tóquio, no Japão. Neste domingo (26), elas derrotaram a sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 6/4, em uma hora e 12 minutos de jogo, e conquistaram o quarto título da parceria.

— Fizemos uma grande final e jogamos bem do começo ao fim. Ganhamos todos os pontos decisivos e isso foi o diferencial hoje. Super feliz com mais uma semana especial em Tóquio, essas quadras e cidade têm um cantinho mais que especial no meu coração — disse Luisa, que na capital japonesa, em 2021, foi bronze nos Jogos Olímpicos com Laura Pigossi.

Este foi o 13º título da brasileira no circuito da WTA, o quinto em um WTA 500. Com a vitória no Japão, Luisa ganha uma posição e passa a ser a número 16 do ranking mundial.

Para Babos este foi o 29º troféu em 43 finais. Ex-número 1 do mundo, a húngara ficará uma posição acima da parceira.

O último torneio da dupla nesta temporada será o WTA Finals, que começa no dia 1º de novembro, em Riad, na Arábia Saudita.

— Agora vamos aproveitar esse embalo para chegar com tudo em Riad e fechar o ano juntas lá com chave de ouro — completou Luisa Stefani.