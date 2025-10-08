Luisa Stefani e Tímea Babos perdem nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan

Stefani (E) e Babos (D) somam três títulos na temporada. Wuhan Open / VCG/Divulgação

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos foram eliminadas nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China. Nesta quarta-feira (8), elas perderam para a estadunidense Iva Jovic e a mexicana Giuliana Olmos, que marcaram 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 10-7, em jogo que teve 1h38min de duração.

Com a campanha no torneio chinês, Stefani está subindo provisoriamente para a 22ª posição no ranking mundial, uma acima de sua atual colocação. Porém, ela tem essa condição ameaçada por três jogadoras que ainda estão na disputa, a alemã Laura Siegemund, a sérvia de origem russa Aleksandra Krunic e a chinesa Xinyu Jiang.

