Luisa Stefani e Tímea Babos perdem nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos foram eliminadas nas oitavas de final do WTA 1000 de Wuhan, na China. Nesta quarta-feira (8), elas perderam para a estadunidense Iva Jovic e a mexicana Giuliana Olmos, que marcaram 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 10-7, em jogo que teve 1h38min de duração.
Com a campanha no torneio chinês, Stefani está subindo provisoriamente para a 22ª posição no ranking mundial, uma acima de sua atual colocação. Porém, ela tem essa condição ameaçada por três jogadoras que ainda estão na disputa, a alemã Laura Siegemund, a sérvia de origem russa Aleksandra Krunic e a chinesa Xinyu Jiang.
O grande objetivo desta reta final de temporada da parceria, que soma três títulos no ano, os WTA 500 de Linz (Áustria) e Estrasburgo (França) e 250 de São Paulo, é uma vaga WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores duplas de 2025. No momento, elas estão em oitavo lugar com 506 pontos de vantagem sobre a russa Alexandra Panova e a chinesa Hanyuo Guo, que também foram eliminadas nas oitavas em Wuhan.