Luisa Stefani e Tímea Babos passam pela estreia no WTA 500 de Ningbo

Stefani (E) e Babos (D) formam a oitava melhor dupla da temporada. Fotojump / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos estão classificadas para as quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China. A competição tem premiação total de mais de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,8 milhões).

Cabeças de chave número 7, elas venceram a australiana Maya Joint e a canadense Victoria Mboko por 2 sets a 0, com duplo 6/2, após 62 minutos de jogo.

Nas quartas de final, Stefani e Babos vão enfrentar as vencedoras do confronto entre a parceria da eslovaca Tereza Mihaliková e a britânica Olivia Nicholls e a dupla formada pela chinesa Guo Hanyu e a russa Alexandra Panova.

Caso as adversárias sejam Hanyu e Panova, a partida será praticamente uma decisão de vaga para o WTA Finals, torneio que reúne as oito melhore duplas da temporada.