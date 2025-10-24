Luisa Stefani e Tímea Babos garantem vaga na semifinal do WTA 500 de Tóquio

Stefani (E) e Babos (D) disputam grande temporada. Fotojump / Divulgação/SP Open

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos estão classificadas para a semifinal do WTA 500 de Tóquio, no Japão. Nesta sexta-feira (24), elas derrotaram a estadunidense Sofia Kenin e a campeã do US Open e atual campeã do WTA Finals, a canadense Gabriela Dabrowski, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 10-8, após 1h22min de partida.

Ex-parceira de Stefani, com o qual conquistou dois títulos em cinco finais, Dabrowski é a número 6 do ranking mundial de duplas e forma com a neozelandesa Erin Routliffe, com a qual venceu seus últimos títulos, a parceria número 3 da temporada.

— Foi um jogo duro. No primeiro set voltamos de uma quebra abaixo, aproveitamos alguns erros delas nos games de saque e terminamos jogando muito bem. Já no segundo, tivemos alguns games próximos que elas jogaram melhor e aproveitaram o momento para fechar com margem. O super tiebreak foi parelho, mas mantivemos a intenção agressiva no início dos pontos, do começo ao fim, e foi crucial para ganhar o jogo no detalhe — disse Luisa, que é a número 17 do mundo e poderá subir para o 15º lugar se avançar à final.

Próximas adversárias

Na semifinal, Stefani e Babos, que é a 16ª do ranking, enfrentarão a estadunidense Taylor Townsend, número dois do mundo, e a australiana Ellen Perez (23ª). O jogo está marcado para este sábado (25), por volta das 4h30min.