Luísa Stefani e Tímea Babos estreiam com vitória em Wuhan

Stefani (D) e Babos comemoram ponto durante partida desta terça. Wuhan Open / VCG/Divulgação

A brasileira Luisa Stefani e a húngara Tímea Babos estrearam com vitória no WTA 1000 de Wuhan, na China. Nesta terça-feira (7), elas derrotaram a polonesa Magda Linette e a dinamarquesa Clara Tauson por 6/3 e 7/5, em 1h33min de partida.

— Bom jogo no geral. Tivemos alguns games parelhos e, apesar de um final mais tenso, conseguimos impor nosso jogo na maior parte do tempo e finalizar em dois sets. Condição muito quente e úmida por aqui, de certa forma desconfortável, mas igual para todas. Sigo focando bastante na hidratação e cuidados para fazer uma segunda rodada ainda melhor — disse Luisa, após o jogo.

Com a vitória, elas estão classificadas para a segunda rodada, em que vão enfrentar a estadunidense Iva Jovic e a mexicana Giuliana Olmos, que passaram pela grega Maria Sakkari e a croata Donna Vekic por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 10-8.